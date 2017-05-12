Торгово-промышленная палата выразила недовольство повышением налогового бремени

Торгово-промышленная палата осудила установленную в государственной стратегии цель правительства повысить налоговое бремя до 36 процентов от ВВП.

По мнению предпринимателей, налоги планируется повысить без обсуждения на 2,5%, что в абсолютных цифрах означает рост в полмиллиарда евро, передает "Актуальная камера".

По оценке главы торгово-промышленной палаты Тоомаса Лумана, посильной налоговой нагрузкой для эстонской экономики является бремя в размере до 30 процентов от ВВП. В палате считают, что налоговый план правительства ударит по конкурентоспособности Эстонии.