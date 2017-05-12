Исследование: более четверти беременных женщин в Эстонии имеют лишний вес

Более четверти беременных женщин в Эстонии страдают от лишнего веса - к такому выводу пришла группа исследователей из Тарту. Специалисты предупреждают, что полнота повышает риск ряда заболеваний у матери и может отразиться на здоровье ребенка.

Исследование "Счастливая беременность", проведенное командой тартуских ученых и врачей, выявило, что наблюдение за ходом беременности в Эстонии проходит на высоком уровне, а осложнений в ходе вынашивания плода здесь случается меньше, чем в среднем по Европе, передает "Актуальная камера".

Однако есть и причины для тревоги - в первую очередь это значительная пропорция беременных женщин с лишним весом.

"Более четверти молодых женщин в Эстонии имеет лишний вес, а каждая одиннадцатая страдает ожирением - то есть индекс массы ее тела более 30. Лишний вес и ожирение - это явные факторы риска, способствующие появлению различных проблем со здоровьем в течение беременности: например, сахарного диабета и токсемии беременности, или повышения кровяного давления", - говорит гинеколог Кристийна Рулль из Женской клиники ТУ.

По словам авторов исследования, эти заболевания не только чреваты осложнениями беременности, но и влияют на здоровье как ребёнка, так и матери в долгосрочной перспективе - в частности, вследствие токсемии беременности организм женщины становится в большей степени подвержен риску сердечно-сосудистых заболеваний.

Наиболее частые причины лишнего веса у беременных женщин - нездоровое питание и недостаточная физическая активность. Как подчёркивают эксперты, здорового образа жизни следует придерживаться и будущим отцам.

"Раньше считалось, что здоровье матери - это ключевой фактор, но это неправда, поскольку здоровье мужчины - лишний вес, курение, употребление алкоголя - влияет на качество спермы, ведь геном оплодотворившего яйцеклетку сперматозоида может оказаться повреждённым, в нём могут произойти мутации, что также может повлиять на здоровье ребёнка", - отмечает профессор молекулярной генетики человека ТУ Марис Лаан.

Как добавляют ученые, беременным женщинам следует быть осторожными с приемом таких лекарств, как парацетамол, и не переусердствовать с употреблением витаминных препаратов.