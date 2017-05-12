Баскетболисты "Калева/Крамо" начали финальную серию чемпионата Эстонии с уверенной победы

В стартовом матче финальной серии чемпионата Эстонии по баскетболу действующий обладатель титула "Калев/Крамо" в родных стенах выиграл у команды из Рапла с преимуществом в 20 очков - 72:52.

Столичный клуб уступал как после первой четверти (14:16), так и после второй десятиминутки - 30:32.

Однако в третьей четверти действующий чемпион набрал 14 очков кряду и повел в счете. Перед последней десятиминуткой "Калев" выигрывал 54:41.

Лучшим в составе победителей был американец Седрик Симмонс, набравший 14 очков и сделавший 10 подборов. Четырнадцать баллов заработал и серб Бранко Миркович. А вот у гостей блистал Свен Калдре - 11 очков.

Финальная серия идет до четырех побед. Следующий матч пройдет в воскресенье, 14 мая, также в таллиннском Saku Suurhall.

Вчера стартовала бронзовая серия. "Тартуский университет" дома выиграл у пярнуского "Садама" - 72:54.

Второй матч противостояния за третье место состоится в субботу в Пярну. Бронзовая серия будет продолжаться до трех побед одной из команд.