ВИДЕО ГОЛОВ: "Левадия" обыграла "Нымме Калью" и стала единоличным лидером чемпионата Эстонии

В пятницу, 12 мая, стартовал 11-й тур чемпионата Эстонии по футболу. "Левадия" на стадионе "Хийу" обыграла "Нымме Калью" (2:1) и вышла в единоличные лидеры. В другом поединке тартуская "Таммека" и "Пайде" сыграли по нулям.

На 21-й минуте Святослав Яковлев вывел "Левадию" вперед. На 67-й минуте он же удвоил преимущество. За две минуты до конца основного времени Тармо Неэмело забил гол престижа.

"Левадия" набрала 29 очков и стала единоличным лидером. На три балла отстает "Флора", но у нее еще есть матч в запасе. "Нымме Калью" с 23 очками идет третьим. "Пайде" (12) и "Таммека" (11) занимают шестое и седьмое места соответственно.

В субботу пройдут остальные три матча тура: "Транс" - "Флора", "Инфонет" - "Калев", "Вапрус" - "Тулевик".