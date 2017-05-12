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RMK для перевозки саженцев активно использует вертолеты ({{commentsTotal}})

Разное
Разное

В нынешнем году Центр управления государственными лесами (RMK) высадит 21 миллион деревьев, 250 тысяч саженцев будут доставлены вертолетом на место посадки.

По словам лесничих, авиатранспорт - очень большое подспорье в высадке леса в труднодоступных местах, передает "Актуальная камера".

В Вирумаа 90 двухсоткилограммовых мешков с молодыми деревьями вертолет перевозил в течение четырех дней.

Саженцы доставляли на расстояние до 15 километров. Большинство полетов совершалось над уездами Ида- и Ляэне Вирумаа, но частично по воздуху перевезли и будущий молодой лес Йыгеваского уезда.

Редактор: Виктор Сольц



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