Таксидермист Янно Ланг в год изготовляет около сотни чучел

Профессиональных мастеров-чучельников в Эстонии не больше десяти. Один из них со стажем работы в четверть века живет в Пярнуском уезде. В год таксидермист обрабатывает около сотни охотничьих трофееев.

Таксидермист, или, как в старину называли этих мастеров, чучельник - это человек, в котором нашли компромисс искусство и естественные науки. Мастер должен иметь навыки биолога и анатома и проявлять творческий потенциал художника, передает "Актуальная камера".

Не каждый назовет таксидермию профессией в классическом понимании этого слова. Впрочем, мастер Янно Ланг считает изготовление чучел скорее своим хобби, которому посвящает себя уже более 25 лет.

За четверть века он делал и чучела совсем маленьких зверьков - мышей - и лесных великанов. В его коллекции чучело медведя весом 250 килограммов из местных лесов.

По мнению Ланга, ремесло таксимедмиста редкое не столько из-за сложности, сколько из-за своеобразия. Специалист в этой области должен, помимо владения профессией, иметь крепкие нервы и оставаться хладнокровным. За год Лангу удается изготовить около сотни чучел.

"В среднем на лису уходит 3-4 дня, на волка - неделя. Но процесс обработки длится где-то месяц", - отмечает Ланг.

В последнее время мастер все больше ездит на охоту за рубеж - в Канаду, Америку, Намибию, Киргизию, Финляндию, Словакию. Из этих стран привозит и экзотические трофеи. На всю Эстонию найдется не больше десятка таксидермистов высшего пилотажа. Как правило, это бывшие охотники и в то же время, как Янно Ланг, мастера с золотыми руками.