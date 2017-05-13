IRL в субботу выбирает нового председателя

В партии "Союз отечества и Res Publica" (IRL) в субботу проходят выборы нового председателя, правления, ревизионной комиссии и почетного суда IRL.

На пост председателя партии претендуют Хелир-Валдор Сеэдер и Кайа Ива.

Нынешний председатель IRL Маргус Цахкна отказался выдвигать свою кандидатуру, но заявил, что он не собирается уходить ни из партии, ни из парламентской фракции.

Выборы пройдут на съезде IRL в Таллиннском техническом университете. Сначала будут выбраны председатель и руководящие органы, а затем на голосование поставят изменения в уставе.

По данным последнего опроса общественного мнения Turu-uuringute AS, популярность IRL упала ниже 5%-ного барьера прохождения в Рийгикогу.