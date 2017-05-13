Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Эстонии на уровне А+

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Эстонии на уровне А+ со стабильным прогнозом.

Агентство отметило, что основанием для подтверждения рейтинга стали устойчивые государственные финансы, четкие рамки макроэкономической политики, членство в еврозоне и хороший уровень госуправления.



Сильной стороной Эстонии считается низкий уровень госдолга, который на конец прошлого года составил 9,5% ВВП. По оценке Fitch, это менее одной пятой от аналогичного медианного показателя в сравнимых с Эстонией странах.

Позиция чистых активов правительства остается сильной, достигая 43,5% ВВП, включая ликвидные активы в размере 5,2% ВВП.

Fitch прогнозирует в текущем году ускорение экономического роста Эстонии до 2,3% с ускорением в 2018 году до 2,8%. Драйверами роста станут экономический рост у основных торговых партнеров Эстонии, высокое частное потребление и крупные инвестиции правительственного сектора, включая субсидии ЕС.

По оценке агентства, качество активов и уровень капитализации действующих в Эстонии банков остаются хорошими.

Fitch также указывает на снижение долговой нагрузки предприятий и банков, а также на хорошее качество банковских активов и уровень капитализации банков.

Дальнейшему повышению рейтинга могли бы способствовать стабильно высокий экономический рост и продолжение роста среднего дохода на душу населения. Риск понижения рейтинга связан с ухудшением макроэкономической и финансовой стабильности.