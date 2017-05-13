Канцлер права: чиновники начали бояться принимать решения

В ряде случаев чиновникам не хватает смелости брать на себя ответственность для решения конкретных проблем.

Такое мнение высказала канцлер права Юлле Мадизе в интервью субботнему выпуску издания Päevaleht, отметив, что жалобы бизнесменов на бюрократию частично обоснованны.

"Нормы часто применяются очень жестко, консервативно, с исключением любых рисков. Это и приводит к несправедливым результатам. Иногда кажется, что чиновники начали бояться принимать решения", - сказал Мадизе.

По ее мнению, это связано с тенденцией оценивать работу чиновников только количественными показателями. "Это могло возникнуть тогда, когда начали пропагандировать измеряемое результатами управление, пытались любой ценой измерить результат или его отсутствие. Во многих сферах госслужбы и местного самоуправления нельзя измерять результат по частям. Лучший результат работы полиции — порядок, налогового органа — уплаченные налоги", - пояснила канцлер права.

"Количество сделанных предписаний или выписанных штрафов — не результат. Есть старая истина: получаешь именно то, что измеряешь", - сказала она.