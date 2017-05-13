Замминистры обороны России и Финляндии провели переговоры в Москве

В пятницу заместитель министра обороны РФ, генерал-лейтенант Александр Фомин в пятницу встретился в Москве с заместителем главы военного ведомства Финляндии Юккой Юусти.

Об этом сообщили в пятницу министерства обороны РФ и Финляндии.

Согласно сообщению, участники встречи обсудили безопасность в Европе, включая возможные шаги по снижению напряженности.

Фомин проинформировал своего финского коллегу о ситуации в Сирии, а также об усилиях, предпринимаемых Россией для создания зон деэскалации и предоставления гуманитарной помощи.

Стороны подтвердили необходимость продолжать диалог, направленный на предотвращение инцидентов в морском и воздушном пространстве в регионе Балтийского моря.

Как отмечается в сообщении, встреча прошла в конструктивной манере, и стороны договорились продолжать диалог между военными ведомствами России и Финляндии.

Министерство обороны Финляндии сообщило, что встреча прошла в Москве в ходе двухдневного визита Юкки Юусти в российскую столицу 11-12 мая. Как отметили в минобороны, программа визита включала обсуждение текущих вопросов в сфере политики безопасности, основных положений отчета об оборонной политике Финляндии, приоритетов военной политики России и ситуации с безопасностью в Северной Европе.