Кайа Ива обещает жестко отстаивать позицию IRL в правительстве в случае избрания председателем

Претендующая на пост лидера партии "Союз отечества и Res Publica" (IRL) Кайа Ива пообещала, что под ее руководством политический курс IRL будет более сильно представлен в правительственной коалиции.

Об этом Ива заявила в субботу на партийном съезде, на котором IRL выбирает новое руководство.

По словам политика, она рассматривает нынешний союз с центристами и социал-демократами как рациональное решение, принятое партией прошлой осенью в условиях охватившего прыдущее правительство кризиса. Тем не менее, повестка IRL недостаточно хорошо отражена в правящей коалиции, считает она.

"В этой коалиции политический курс IRL должен быть представлен сильнее, чем до настоящего времени. Это предполагает от партии твердости, а при необходимости — жесткости. Я обещаю, что не намерена быть "комфортным председателем". Точно так же IRL нельзя быть комфортным партнером в правительстве", - сказала кандидат в лидеры IRL.

Заявления о положительном значении 9 мая для Эстонии в правительстве неприемлемы

Ива напомнила, что принципиальная возможность создать коалицию с Центристской партией возникла благодаря избранию Юри Ратаса на пост лидера центристов вместо Эдгара Сависаара, но полного избавления от наследия Сависаара не произошло.

"Заявления о 9 мая как дате, принесшей мир, принижают повторную оккупацию Эстонии. Я не собираюсь терпеть такой образ мыслей от политиков в правительственной коалиции. Это не свобода слова, а слова, которые используются против ценностей собственной эстонской государственности", - подчеркнула Ива.

Стоять одной ногой в правительстве не имеет смысла

По ее мнению, IRL должен активизировать реализацию важных начинаний в правительстве, таких как реформа доходной базы самоуправлений, план приватизации госкомпаний и программа финансирования частных школ.

"Я хочу увидеть результаты быстрее. Это правительство должно быть в состоянии принимать решения, и эти решения должны быть такими, чтобы мы в них верили и были готовы их защищать. Стоять одной ногой в правительстве не имеет смысла", - заявила кандидат в лидеры IRL.

Выборы нового руководства IRL

В партии "Союз отечества и Res Publica" (IRL) в субботу проходят выборы нового председателя, правления, ревизионной комиссии и почетного суда.

На пост председателя партии претендуют Хелир-Валдор Сеэдер и Кайа Ива.

Нынешний председатель IRL Маргус Цахкна отказался выдвигать свою кандидатуру, но заявил, что он не собирается уходить ни из партии, ни из парламентской фракции.

Выборы пройдут на съезде IRL в Таллиннском техническом университете. Сначала будут выбраны председатель и руководящие органы, а затем на голосование поставят изменения в уставе.

По данным последнего опроса общественного мнения Turu-uuringute AS, популярность IRL упала ниже 5%-ного барьера прохождения в Рийгикогу.