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Глава британского МИД: ЕС будет грязно играть на переговорах о брексите ({{commentsTotal}})

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Автор: AFP/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Брюссель собирается вести грязную игру в ходе переговоров с Лондоном по условиям выхода Великобритании из Евросоюза (ЕС).

Об этом в опубликованном газетой The Telegraph интервью заявил глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон, передает ТАСС.

"Они (власти ЕС) собираются играть грязно. Мы должны быть очень осторожны и крайне рассудительны", - отметил он.

Кроме того, Джонсон заявил, что Великобритания вправе выйти из ЕС, не выплачивая Брюсселю компенсаций, объем которых может превысить 100 млрд евро. "Мы определенно могли бы уйти (без осуществления выплат). (Премьер-министр) Тереза Мэй права в том, что отсутствие соглашения (об условиях Brexit) лучше, чем плохая сделка", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Джонсон также добавил, что существует "реалистичная возможность" вмешательства России в июньские парламентские выборы в Великобритании, потому что российский президент Владимир Путин обрадовался бы победе лидера лейбористов.

Ранее СМИ сообщали, что ЕС потребовал от Великобритании выплатить до 100 млрд в рамках переговоров по Brexit, а председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер якобы заявил по итогам переговоров в Лондоне с Терезой Мэй, что покидает "Даунинг-стрит, будучи настроенным в 10 раз более скептично, чем когда сюда входил".

Глава правительства Великобритании назвала эту информацию "брюссельскими слухами".

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе 29 апреля утвердили стратегию на переговорах по Brexit. Они договорились, что сначала необходимо урегулировать основные вопросы, связанные с выходом королевства из Евросоюза, а только затем обсуждать формат будущих отношений партнерства. Сам процесс двухлетних переговоров начнется только после проведения в Великобритании 8 июня внеочередных парламентских выборов, которые по замыслу Мэй должны усилить позиции тори и дать ей большую свободу в дебатах с Брюсселем.

Редактор: Андрей Крашевский



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