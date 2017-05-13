Сеэдер: русских нужно обучить эстонскому языку

Основой для интеграции русскоязычного населения Эстонии должно быть владение эстонским языком, считает кандидат в председатели партии "Союз отечества и Res Publica" (IRL) Хелир-Валдор Сеэдер.

Об этом Сеэдер заявил в субботу на партийном съезде, на котором IRL выбирает новое руководство.

Он отметил, что концепция IRL не заключается в национализме или мононациональном государстве, и напомнил, что треть жителей Эстонии не являются этническими эстонцами, поэтому для партии очень важна тема интеграции.

"Сколько бы не общались между собой эти две общины, фундаментальной основой любой интеграции является владение одним языком. Пригласим их и обучим эстонскому языку. У нас нет ни единой причины отказываться от нынешней языковой политики, а также смягчать требования к уровню владения и преподаванию эстонского языка в школах", - подчеркнул кандидат в председатели IRL.

"Несчастный случай на производстве"

В своей речи Сеэдер признал, что IRL ошибочно отошел от проведения консервативной политики, способствовав тем самым возвышению Консервативной народной партии (EKRE).

"Мы отошли от реализации консервативной политики, сделав ее монополией EKRE. Это было ошибкой. Монополия EKRE на проведение национально-консервативной политики плохо влияет на эстонскую политику. Общественная концепция IRL более целостная и сбалансированная, но именно поэтому ее сложнее формулировать для общественности", - сказал Сеэдер.

"Мы не можем говорить простыми предложениями. Мы должны точно определять свои политические устремления, формулировать их, вызывать доверие при проведении своей политики. Но мы боремся не за идеологическую чистоту, а за лучшую Эстонию", - разъяснил свой подход кандидат в лидеры партии.

Появление Свободной партии и взлет EKRE он назвал последствием "несчастного случая на производстве", постигшего IRL. "Мы забыли свои неизменные ценности и избирателей, надеясь расширить поддержку за счет либеральных целевых групп. Мы сделали не одну большую ошибку, исправив которую можно все снова восстановить. Мы в течение длительного времени совершали множество маленьких ошибок", - поставил Сеэдер диагноз трудностям, которые переживает партия.

По его оценке, IRL начал маленькими шажками идти по неопределенному пути, но не смог конкурировать с социал-демократами и Партией реформ за симпатии либерально настроенных избирателей.

Линия фронта проходит в спальне

По мнению Сеэдера, самой важной частью политики IRL в будущем должны оставаться семейные ценности. "Линия фронта для эстонцев проходит не на факельных шествиях и забастовочных комитетах, а в спальне! Именно там рождаются решения для нашего будущего", - заявил он, очевидно имея в виду сокращение и старение населения страны из-за низкой рождаемости и связанные с этим проблемы.

Выборы нового руководства IRL

В партии "Союз отечества и Res Publica" (IRL) в субботу проходят выборы нового председателя, правления, ревизионной комиссии и почетного суда.

На пост председателя партии претендуют Хелир-Валдор Сеэдер и Кайа Ива.

Нынешний председатель IRL Маргус Цахкна отказался выдвигать свою кандидатуру, но заявил, что он не собирается уходить ни из партии, ни из парламентской фракции.

Выборы пройдут на съезде IRL в Таллиннском техническом университете. Сначала будут выбраны председатель и руководящие органы, а затем на голосование поставят изменения в уставе.

По данным последнего опроса общественного мнения Turu-uuringute AS, популярность IRL упала ниже 5%-ного барьера прохождения в Рийгикогу.