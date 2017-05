23 человека погибли при крушении туристического автобуса в Турции

Об этом в субботу, 13 мая, сообщило издание Hürriyet Daily News.

По его сведениям, водитель ехавшего из провинции Измир автобуса потерял управление, после чего автобус сорвался с обрыва и упал на расположенную внизу автодорогу. Издание сообщает о 23 погибших и 8 пострадавших. Агентство Reuters сообщает о 17 погибших и 13 пострадавших, но Hürriyet уточняет, что трое пострадавших скончались по дороге в больницу, а после этого число погибших увеличилось еще на три человека.

Местные власти сообщили, что автобус перевозил местных туристов, а большинство погибших — женщины и дети. По первоначальным данным, иностранных туристов в автобусе не было.

Полиция расследует причины произошедшего, рассматриваются версии ошибки водителя и технической неисправности.

20 dead and many seriously hurt. Women and Children from #Izmir, #Buca travelling to #Marmaris for Mothers Day pic.twitter.com/I60LHIZgig