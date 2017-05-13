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23 человека погибли при крушении туристического автобуса в Турции ({{commentsTotal}})

Фотография с места ДТП.
Фотография с места ДТП. Автор: Millî Gazete English‏/Twitter
Разное
Разное
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23 человек погибли и восемь тяжело пострадали при крушении автобусами с местными туристами неподалеку от курортного города Мармарис в юго-западной части Турции.

Об этом в субботу, 13 мая, сообщило издание Hürriyet Daily News.

По его сведениям, водитель ехавшего из провинции Измир автобуса потерял управление, после чего автобус сорвался с обрыва и упал на расположенную внизу автодорогу. Издание сообщает о 23 погибших и 8 пострадавших. Агентство Reuters сообщает о 17 погибших и 13 пострадавших, но Hürriyet уточняет, что трое пострадавших скончались по дороге в больницу, а после этого число погибших увеличилось еще на три человека.

Местные власти сообщили, что автобус перевозил местных туристов, а большинство погибших — женщины и дети. По первоначальным данным, иностранных туристов в автобусе не было.

Полиция расследует причины произошедшего, рассматриваются версии ошибки водителя и технической неисправности.

Редактор: Андрей Крашевский



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