В Чечне заявили, что информация о притеснениях геев не нашла подтверждения

Министерство внутренних дел Чечни сообщило по результатам проведенной проверки сообщений о притеснении и убийстве лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в республике, что изложенная в них информация не нашла подтверждения.

Об этом в субботу сообщил министр внутренних дел Чеченской Республики (ЧР) Руслан Алханов, передает ТАСС.

По его словам, служебная проверка была назначена после публикации 1 апреля 2017 года в "Новой газете" статьи "Убийство чести".

"По ее результатам, распространенная в СМИ информация не нашла под собой никаких объективных подтверждений", - сказал Алханов, добавив, что республиканское МВД намерено обратиться в суд.

Он пояснил, что в органы внутренних дел Чечни не поступило ни одного заявления по факту притеснения и убийства в регионе лиц нетрадиционной ориентации. По его словам, заявление о якобы задержании более 160 мужчин нетрадиционной ориентации и убийстве 50 из них не имеет под собой никаких оснований, а шумиха по этому поводу является провокацией с целью дискредитировать Чечню в глазах общественности.

"Новая газета" 1 апреля со ссылкой на анонимные источники в правоохранительных органах и на пострадавших, имена которых не раскрывались, опубликовала статью "Убийство чести", в которой говорилось о задержаниях и возможных убийствах жителей республики из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации.

После этого многие западные политики и организации выразили серьезную озабоченность такими сообщениями. Вопрос о возможных притеснениях геев в Чечне поднимала, в частности, канцлер ФРГ Ангела Меркель во время переговоров в Сочи с российским президентом Владимиром Путиным в начале мая.

20 апреля в Кремле сообщили, что эти утверждения не находят подтверждения. В тот же день уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предположила, что речь может идти о провокации.

Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что проанализировал публикацию и не нашел даже косвенных подтверждений изложенной информации.