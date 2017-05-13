Новым председателем IRL избран Хелир-Валдор Сеэдер, зампредседателя избрана Виктория Ладынская

На съезде партии "Союз отечества и Res Publica" (IRL), который прошел в субботу в Таллинне, новым лидером политической силы был избран Хелир-Валдор Сеэдер.

За избрание Сеэдера проголосовали 322 делегата съезда, а за его конкурентку Кайу Ива - 304.

Заместителями председателя партии были избраны Сийм Кийслер, Виктория Ладынская и Андрес Метсоя.

В съезде IRL, который прошел 13 мая в Таллиннском техническом университете, принимали участие 643 члена партии.

В правление партии были избраны Тунне Келам, Тармо Круузимяэ, Урмас Рейнсалу, Рийна Солман, Райво Аэг, Кати Кууск, Свен Сестер, Харри Юхани Аалтонен, Прийт Сибул, Андрес Луус, Марко Померантс, Мадис Кюбар, Олле Кооп, Эрик Сандла, Айвар Кокк, Айвар Рийсалу, Анн Ряэмет, Сирле Розенфельдт, Пипи-Лийз Сиэманн и Каспар Кокк.

Кроме того, делегаты съезда подавляющим большинством приняли поправки в устав IRL, за которые проголосовали 570 делегатов при 38 голосах "против".

Нынешний председатель IRL Маргус Цахкна отказался выдвигать свою кандидатуру в лидеры политической силы, но заявил, что не собирается уходить ни из партии, ни из парламентской фракции. От выдвижения своей кандидатуры ранее также отказался другой видный политик IRL Марко Михкельсон.

Выборы нового руководства проходили на фоне идеологического кризиса в партии, популярность которой по данным последнего опроса общественного мнения упала ниже 5%-ного барьера прохождения в Рийгикогу.

Выступая с речью на съезде, Сеэдер признал, что IRL в погоне за избирателями реформистов и соцдемов в последние годы допустил множество "маленьких ошибок", отойдя от проведения консервативной политики. Он назвал это "несчастным случаем на производстве", который привел к возвышению Консервативной народной партии (EKRE) и появлению Свободной партии.

"Мы забыли свои неизменные ценности и избирателей, надеясь расширить поддержку за счет либеральных целевых групп. Мы сделали не одну большую ошибку, исправив которую можно все снова восстановить. Мы в течение длительного времени совершали множество маленьких ошибок", - поставил Сеэдер диагноз трудностям, которые переживает партия.

По его оценке, IRL начал маленькими шажками идти по неопределенному пути, но не смог конкурировать с социал-демократами и Партией реформ за симпатии либерально настроенных избирателей.

"Мы отошли от реализации консервативной политики, сделав ее монополией EKRE. Это было ошибкой. Монополия EKRE на проведение национально-консервативной политики плохо влияет на эстонскую политику. Общественная концепция IRL более целостная и сбалансированная, но именно поэтому ее сложнее формулировать для общественности", - сказал Сеэдер.

"Мы не можем говорить простыми предложениями. Мы должны точно определять свои политические устремления, формулировать их, вызывать доверие при проведении своей политики. Но мы боремся не за идеологическую чистоту, а за лучшую Эстонию", - сказал он.

По мнению Сеэдера, самой важной частью политики IRL в будущем должны оставаться семейные ценности. "Линия фронта для эстонцев проходит не на факельных шествиях и забастовочных комитетах, а в спальне! Именно там рождаются решения для нашего будущего", - заявил он, очевидно имея в виду сокращение и старение населения страны из-за низкой рождаемости и связанные с этим проблемы.

Говоря о национальной политике, Сеэдер подчеркнул, что основой для интеграции русскоязычного населения Эстонии должно быть владение эстонским языком.

Он отметил, что концепция IRL не заключается в национализме или мононациональном государстве, и напомнил, что треть жителей Эстонии не являются этническими эстонцами, поэтому для партии очень важна тема интеграции. "Сколько бы не общались между собой эти две общины, фундаментальной основой любой интеграции является владение одним языком. Пригласим их и обучим эстонскому языку. У нас нет ни единой причины отказываться от нынешней языковой политики, а также смягчать требования к уровню владения и преподаванию эстонского языка в школах", - подчеркнул Сеэдер.

Съезд IRL в субботу также избрал новый состав ревизионной комиссии и почетного суда.