Главком США в Европе призвал к максимальной прозрачности учений "Запад-2017"

Командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в субботу на конференции Леннарта Мери в Таллинне призвал Россию провести свои крупнейшие в этом году учения "Запад-2017" как можно прозрачнее.

По его словам, в этом году учения пройдут в особой обстановке.

"В том, что Россия проводит учения своих войск, нет ничего неправильного. Мы все проводим учения. Но на этот раз к учениям "Запад", которые проводятся каждые четыре года, особый интерес проявляют по всей Европе", - отметил Ходжес, комментируя намеченные на сентябрь этого года маневры в России и Белоруссии.

"Наши пожелания России — провести их в той же мере прозрачно, как проводятся учения странами Запада, - сказал он. - Всякий раз, когда мы проводим маневры, мы приглашаем на место прессу и наблюдателей. Российские военные инспекторы в прошлом году посетили штаб-квартиру учений "Анаконда"", - добавил он.

По словам Ходжеса, если Россия искренне заинтересована в том, чтобы снизить уровень напряженности и тревоги, она должна пригласить на учения "Запад" журналистов. Как отметил Ходжес, западные страны не намерены устраивать учения, которые бы по масштабам не уступали маневрам "Запад", но сосредоточат свою работу на обеспечении мер сдерживания.