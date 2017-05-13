Кальюлайд вручила орден помощнику генсека НАТО

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в субботу вручила крест Маарьямаа III степени помощнику генерального секретаря НАТО по оборонной политике и планированию Генриху Брауссу.

Браусс получил государственную награду Эстонии за вклад в усиление оборонной и сдерживающей политики Североатлантического альянса, включая увеличенное военное присутствие НАТО в Эстонии и других странах Балтии, сообщила в субботу канцелярия президента Эстонии.

"Государственная награда Эстонии говорит о признании вашей работы на благо Эстонии", - сказала Кальюлайд на церемонии вручения ордена.