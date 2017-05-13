Певкур: избрание нового председателя дает IRL шанс сохраниться в эстонской политике

Председатель Партии реформ Ханно Певкур поздравил Хелира-Валдора Сеэдера с избранием новым лидером "Союза отечества и Res Publica" (IRL) и выразил надежду, что это поможет партии не уйти с политической арены Эстонии.

"Надеюсь, что под руководством нового председателя IRL снова обретет свои утраченные ценности — например, единую ставку подоходного налога, сбалансированный бюджет и акцент на образование на эстонском языке. Может быть, это поможет IRL остаться в эстонской политике", - сказал Певкур.

Он также пожелал IRL успеха на местных выборах и посоветовал партии не вступать в избирательные союзы.

"Желаю IRL успеха и на местных выборах. Прежде всего, чтобы найти в партии внутреннюю силу, чтобы обратиться к избирателям за мандатом собственными (избирательными) списками, а не прятаться в избирательных союзах", - сказал лидер реформистов.