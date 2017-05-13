Кальюлайд обсудила с Ниинистё европейскую безопасность

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд встретилась в субботу в Таллинне с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

На встрече главное внимание было уделено вопросам безопасности в регионе Балтийского моря, а также Европы в целом, сообщила 13 мая канцелярия президента Эстонии.

Кальюлайд дала хорошую оценку оборонному сотрудничеству с Финляндией. "Для Эстонии и Финляндии важны стабильность в регионе Балтийского моря и всей Европы. Между Эстонией и Финляндией много лет продолжается хорошее сотрудничество в сфере обороны", - сказала глава государства по окончании встречи.

Кальюлайд и Ниинистё также обсудили будущее Европейского союза после выхода Великобритании из состава сообщества и предстоящее председательство Эстонии в Совете ЕС.

Кроме того, главы двух государств выразили озабоченность изменением климата. Кальюлайд отметила, что экология будет одним из приоритетов председательства Эстонии в Совете ЕС.

Ниинистё, который в субботу также выступает с речью на проходящей в Таллинне международной конференции Леннарта Мери по вопросам безопасности, находится в Эстонии по приглашению Кальюлайд.