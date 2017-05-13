Кальюлайд обсудила с Нийнистё европейскую безопасность ({{commentsTotal}})
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд встретилась в субботу в Таллинне с президентом Финляндии Саули Нийнистё.
На встрече главное внимание было уделено вопросам безопасности в регионе Балтийского моря, а также Европы в целом, сообщила 13 мая канцелярия президента Эстонии.
Кальюлайд дала хорошую оценку оборонному сотрудничеству с Финляндией. "Для Эстонии и Финляндии важны стабильность в регионе Балтийского моря и всей Европы. Между Эстонией и Финляндией много лет продолжается хорошее сотрудничество в сфере обороны", - сказала глава государства по окончании встречи.
Кальюлайд и Нийнистё также обсудили будущее Европейского союза после выхода Великобритании из состава сообщества и предстоящее председательство Эстонии в Совете ЕС.
Кроме того, главы двух государств выразили озабоченность изменением климата. Кальюлайд отметила, что экология будет одним из приоритетов председательства Эстонии в Совете ЕС.
Нийнистё, который в субботу также выступает с речью на проходящей в Таллинне международной конференции Леннарта Мери по вопросам безопасности, находится в Эстонии по приглашению Кальюлайд.
Редактор: Андрей Крашевский