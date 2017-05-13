Эстония поддерживает присоединение НАТО к антиигиловской коалиции

Эстония обязательно поддержит присоединение НАТО к коалиции, ведущей борьбу с террористической группировкой "Исламское государство", если Североатлантический альянс примет такое решение.

Об этом в субботу заявил министр иностранных дел Свен Миксер на встрече в Таллинне с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер.

"Хотя НАТО уже давно ведет борьбу с терроризмом разными способами, мы поддерживаем повышение эффективности и заметности этих мер. Одним из шагов в этом направлении могло бы стать присоединение НАТО к коалиции, ведущей борьбу с "Исламским государством", что Эстония обязательно бы поддержала", - сказал Миксер.

Говоря о следующем саммите НАТО, который состоится 25 мая, Миксер выразил удовлетворение тем, что в центре внимания саммита будут вопросы единства союзников, трансатлантические связи, более справедливое распределение оборонных расходов и повышение эффективности борьбы с терроризмом.

Миксер и Гетемюллер обсудили также отношения Россия-НАТО и председательство Эстонии в ЕС, включая сотрудничество между ЕС и НАТО, которое является одним из приоритетов председательства Эстонии в Совете Евросоюза.

Миксер встретился с Гетемюллер в рамках проходящей в субботу и воскресенье в Таллинне международной конференции Леннарта Мери по вопросам безопасности.