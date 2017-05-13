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В Египте обнаружена гробница фараонов с десятками мумий ({{commentsTotal}})

Гробница периода фараонов Среднего царства в провинции Эль-Минья.
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Фото: Гробница периода фараонов Среднего царства в провинции Эль-Минья. Автор: AFP/Reuters/Scanpix
Культура
Культура

Министр по делам древностей Египта Халед аль-Анани официально объявил о новом археологическом открытии — гробницы-катакомбы периода фараонов Среднего царства, которая была обнаружена группой ученых Каирского университета в провинции Эль-Минья.

По словам министра, эта гробница — "первое в своем роде массовое захоронение высокопоставленных лиц эпохи фараонов Среднего царства (2040-1783 годы до нашей эры), открытое на территории страны", сообщило в субботу агентство ТАСС.

В Каирском университете назвали находку беспрецедентной и отметили, что подобных открытий на территории Египта не было на протяжении последнего столетия.

Только на первой стадии раскопок в гробнице обнаружено 28 мумий, большинство из которых находится в хорошем состоянии, и по мнению археологов, обнаруженное до сегодняшнего дня составляет не более 10% содержимого всех залов и комнат, из которых состоит захоронение.

Ранее сообщалось, что обнаруженная гробница состоит из нескольких подземных залов, коридоров, потайных комнат и отсеков.

Захоронение эпохи Среднего царства Древнего Египта было вскрыто в районе Туна-эль-Габаль, расположенном на левом берегу реки Нил в центральной части страны. В отдельных залах найдено множество других останков людей и большое количество разнообразных предметов быта, украшений, ритуальных статуэток, а также папирусных свитков.

Редактор: Андрей Крашевский



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