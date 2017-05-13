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"Евровидение 2017" выиграла Португалия ({{commentsTotal}})

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Фото: Победитель "Евровидения" Сальвадор Собрал исполнил песню вместе со своей сестрой. Автор: AFP/Scanpix
Eesti Laul/Евровидение
Eesti Laul/Евровидение
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В субботу вечером в Киеве состоялся финал ежегодного песенного конкурса "Евровидение". Его победителем стала песня "Amar Pelos Dois" в исполнении певца из Португалии Сальвадора Собрала.

Автором этой песни оказалась сестра 27-летнего исполнителя, которая при ее повторном традиционном исполнении сама вышла на сцену вместе с братом.

К сожалению, Эстония, которую в этом году представляли артисты Койт Тооме и Лаура Пылдвере с песней "Verona", не прошла в финал конкурса.

Несмотря на это, жители Эстонии имели возможность голосовать за понравившуюся песню.

Баллы профессионального жюри объявил участник "Евровидения" от Эстонии в 2016 году Юри Поотсманн. Максимальую оценку эстонского жюри получила Болгария, на втором месте была Норвегия, на третьем - Португалия. Меньше всего пунктов от Эстонии получила Норвегия.

Исполнитель от Болгарии Кристиан Костов был самым молодым участником конкурса. Ему всего 17 лет, он известен русскоязычной публике по участию в популярном проекте Первого канала "Голос", в котором его наставником по вокалу был Дима Билан.

Всего на сцену в Киеве сегодня вышли 26 конкурсантов, отобранных в двух полуфиналах, а также страны-основатели "Евровидения", которые всегда попадают в финал автоматически вместе со страной, принимающей конкурс.

Исполнители и порядок их выступлений:

1. Израиль, Имри Зив "I Feel Alive"
2. Польша, Касия Мос – "Flashlight"
3. Беларусь, Naviband "Historyja majho žyccia"
4. Австрия, Натан Трент "Running On Air" 
5. Армения, Арцвик Арутюнян – "Fly With Me"
6. Нидерланды, OG3NE "Lights And Shadows"
7. Молдова, Sunstroke Project – "Hey Mamma"
8. Венгрия, Йоци Папай "Origo"
9. Италия, Франческо Габбани – "Occidentali's Karma"
10. Дания, Аня Ниссен "Where I Am"
11. Португалия, Сальвадор Собрал – "Amar Pelos Dois"
12. Азербайджан, DiHaj – "Skeletons"
13. Хорватия, Жак Худек "My Friend"
14. Австралия, Исайя Фаербрейс – "Don't Come Easy"
15. Греция, Demy – "This is Love"
16. Испания, Манель Наварро – "Do It For Your Lover"
17. Норвегия, JOWST "Grab the Moment"
18. Великобритания, Люси Джонс – "Never Give Up On You"
19. Кипр, Hovig – "Gravity"
20. Румыния, Илинка ft. Алекс Флоря "Yodel It!"
21. Германия, Левина – "Perfect Life"
22. Украина, O.Torvald – "Time"
23. Бельгия, Бланш – "City Lights"
24. Швеция, Робин Бенгтссон – "I Can't Go On"
25. Болгария, Кристиан Костов "Beautiful Mess"
26. Франция, Алма – "Requiem"

Подробнее с их песнями можно ознакомиться по ссылке.

Телеканал ETV+ и портал RUS.ERR.EE вели прямую трансляцию выступлений с комментарием на русском языке от журналистов Александра Хоботова и Юлии Календы.

Редактор: Екатерина Таклая

киевевровидение


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