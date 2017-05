Автором этой песни оказалась сестра 27-летнего исполнителя, которая при ее повторном традиционном исполнении сама вышла на сцену вместе с братом.

К сожалению, Эстония, которую в этом году представляли артисты Койт Тооме и Лаура Пылдвере с песней "Verona", не прошла в финал конкурса.

Несмотря на это, жители Эстонии имели возможность голосовать за понравившуюся песню.

Баллы профессионального жюри объявил участник "Евровидения" от Эстонии в 2016 году Юри Поотсманн. Максимальую оценку эстонского жюри получила Болгария, на втором месте была Норвегия, на третьем - Португалия. Меньше всего пунктов от Эстонии получила Норвегия.

Исполнитель от Болгарии Кристиан Костов был самым молодым участником конкурса. Ему всего 17 лет, он известен русскоязычной публике по участию в популярном проекте Первого канала "Голос", в котором его наставником по вокалу был Дима Билан.

Всего на сцену в Киеве сегодня вышли 26 конкурсантов, отобранных в двух полуфиналах, а также страны-основатели "Евровидения", которые всегда попадают в финал автоматически вместе со страной, принимающей конкурс.

Исполнители и порядок их выступлений:

1. Израиль, Имри Зив "I Feel Alive"

2. Польша, Касия Мос – "Flashlight"

3. Беларусь, Naviband "Historyja majho žyccia"

4. Австрия, Натан Трент "Running On Air"

5. Армения, Арцвик Арутюнян – "Fly With Me"

6. Нидерланды, OG3NE "Lights And Shadows"

7. Молдова, Sunstroke Project – "Hey Mamma"

8. Венгрия, Йоци Папай "Origo"

9. Италия, Франческо Габбани – "Occidentali's Karma"

10. Дания, Аня Ниссен "Where I Am"

11. Португалия, Сальвадор Собрал – "Amar Pelos Dois"

12. Азербайджан, DiHaj – "Skeletons"

13. Хорватия, Жак Худек "My Friend"

14. Австралия, Исайя Фаербрейс – "Don't Come Easy"

15. Греция, Demy – "This is Love"

16. Испания, Манель Наварро – "Do It For Your Lover"

17. Норвегия, JOWST "Grab the Moment"

18. Великобритания, Люси Джонс – "Never Give Up On You"

19. Кипр, Hovig – "Gravity"

20. Румыния, Илинка ft. Алекс Флоря "Yodel It!"

21. Германия, Левина – "Perfect Life"

22. Украина, O.Torvald – "Time"

23. Бельгия, Бланш – "City Lights"

24. Швеция, Робин Бенгтссон – "I Can't Go On"

25. Болгария, Кристиан Костов "Beautiful Mess"

26. Франция, Алма – "Requiem"

Подробнее с их песнями можно ознакомиться по ссылке.

Телеканал ETV+ и портал RUS.ERR.EE вели прямую трансляцию выступлений с комментарием на русском языке от журналистов Александра Хоботова и Юлии Календы.