LIVE в 22:00: финал "Евровидения 2017"

Сегодня вечером в Киеве состоится финал песенного конкурса "Евровидение". Телеканал ETV+ и портал RUS.ERR.EE будут вести прямую трансляцию выступлений с комментарием на русском языке.

К сожалению, Эстония, которую в этом году представляли артисты Койт Тооме и Лаура Пылдвере с песней "Верона", не прошла в финал конкурса.

Не увидим мы на сцене и российских исполнителей - напомним, что певице Юлии Самойловой, которую Россия делегировала на конкурс, власти Украины запретили въезд в страну из-за ее более ранних выступлений в Крыму. Организаторам "Евровидения" не удалось переубедить Украину, а Россия отказалась заменить исполнителя.

Тем не менее, на сцену сегодня выйдут 26 конкурсантов, отобранных в двух полуфиналах, а также страны-основатели "Евровидения", которые всегда попадают в финал автоматически вместе со страной, принимающей конкурс.

Комментировать прямую трансляцию будут журналисты ETV+ Александр Хоботов и Юлия Календа.

Исполнители выйдут на сцену в следующем порядке:

1. Израиль

2. Польша

3. Беларусь

4. Австрия

5. Армения

6. Нидерланды

7. Молдова

8. Венгрия

9. Италия

10. Дания

11. Португалия

12. Азербайджан

13. Хорватия

14. Австралия

15. Греция

16. Испания

17. Норвегия

18. Великобритания

19. Кипр

20. Румыния

21. Германия

22. Украина

23. Бельгия

24. Швеция

25. Болгария

26. Франция

Подробнее с их песнями можно ознакомиться по ссылке.