Актуальная камера 13.05.2017 (20:00)

В ряде случаев чиновникам не хватает смелости брать на себя ответственность для решения конкретных проблем.
Европарламентарий Яна Тоом, а также депутаты Рийгикогу Ольга Иванова и Оудекки Лооне обратились к премьер-министру Эстонии и председателю Центристской партии Юри Ратасу с призывом перестать ограничивать свободу слова.
Эстония обязательно поддержит присоединение НАТО к коалиции, ведущей борьбу с террористической группировкой "Исламское государство", если Североатлантический альянс примет такое решение.