Ниинистё: стабильную Европу без разделительных линий построить не получилось

Появившаяся после окончания холодной войны перспектива стабильной и процветающей Европы без разделительных линий не осуществилась.

Такое заявление сделал президент Финляндии Саули Ниинистё, выступая в субботу в Таллинне на международной конференции Леннарта Мери.

"Многие говорят, что геополитика вернулась. Вслед за суровыми словами последовали суровые практические шаги. На европейскую безопасность бросает тень глубокое недоверие", - отметил президент Финляндии.

Аннексию Крыма Россией Ниинистё назвал жестоким ударом и заверил, что Финляндия твердо отстаивает принципы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Европейский союз имеет для Финляндии особое значение и официальный Хельсинки уже десяток лет поднимает тему оборонного сотрудничества на уровне ЕС, напомнил Ниинистё. "Вряд ли ЕС сможет просуществовать как союз, если он не сумеет обеспечить безопасность своих граждан", - подчеркнул президент Финляндии.

По его словам, европейская общественность сохраняет определенные ожидания в связи с темой сотрудничества в сфере безопасности и страны-члены ЕС под девизом защиты Европы могли бы очень многого добиться. Ниинистё добавил, что его страна является активным сторонником инициативы постоянного структурированного сотрудничества (Permanent structured cooperation, PESCO).

"Мы должны найти верное соотношение между амбициозной политикой и политикой вовлечения, а также обеспечить, чтобы данный инструмент был открыт всем желающим", - отметил президент Финляндии.

Нийнистё пообещал, что Финляндия продолжит вносить свой вклад в формирование европейской безопасности и в подтверждение этого привел инициативу своей страны по увеличению зоны безопасности полетов в районе Балтийского моря.

По его словам, к числу глобальных вызовов относятся вопрос применения химического оружия в Сирии и распространение ядерного оружия на Корейском полуострове.

Ниинистё отметил, что США и Россия должны вернуться к переговорам о стратегических вооружениях и обеспечить продвижение в сфере диалога по обычным вооружениям. "Кроме того, мы должны снижать риски и военную активность. Сейчас самое время перейти к конкретным шагам по контролю за вооружением и мерам доверия", - подчеркнул он.