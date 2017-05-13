В Тарту прошел митинг против планируемого целлюлозного завода

В Тарту состоялся митинг против возможного строительства целлюлозного завода на берегу реки Эмайыги, в котором усматривают негативные последствия для экологии и национальной лесной политики.

Участники акции хотели выразить обеспокоенность за будущее государственной лесной политики, сообщила в субботу "Актуальная камера".

Заявленная мощность нового завода – до трех миллионов кубометров древесины в год, что соответствует примерно трети нынешнего объема вырубки лесов в Эстонии.

Группа действующих в лесной промышленности Эстонии инвесторов, учредивших предприятие Est-For Invest, намерена построить крупнейший в Эстонии целлюлозный завод стоимостью в миллиард евро к 2022 году. На заводе предполагается создание около 200 рабочих мест, его продукцию планируется экспортировать.

Строительство, по всей вероятности, будет начато в Тартуском либо Вильяндиском уезде. По оценке Департамента окружающей среды, работа завода может оказать негативный эффект на качество воды в реке Эмайыги, а также загрязнить воздух. По тем же соображениям планы по строительству завода были подвергнуты критике экологами.

Инвесторы, в свою очередь, обещают, что окончательное решение о строительстве завода будет приниматься с учетом мнения экологов и других экспертов.

Правительство Эстонии в четверг приняло решение инициировать составление специальной планировки для строительства целлюлозного завода фирмой Est-For Invest и стратегической оценки его экологического воздействия. Подготовка планировки должна быть завершена в течение двух лет.