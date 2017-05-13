Маардуская ярмарка "Весенняя карусель" привлекла рекордное число участников

В Маарду проходит ярмарка "Весенняя карусель", которая в этом году бьет рекорды по количеству участников.

В общей сложности на ярмарке работают 450 торговых точек, сообщила в субботу "Актуальная камера".

Посетителям предлагают купить одежду, семена и рассаду, домашнюю утварь и другие товары, а уличные кафе предлагают блюда кухонь разных народов, напитки и лакомства.

Отдельное внимание уделяется концертной программе — в этот раз на сцену выйдут около 120 артистов, которые будут развлекать публику до самого вечера.

На маардуской ярмарке также впервые в Эстонии состоялись международные соревнования по уличной гимнастике. За Кубок Балтии по Street Workout поборолись спортсмены из Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии.

Ярмарка "Весенняя карусель" завершится в воскресенье. В этот день культурная программа будет приурочена ко Дню матери.