"Левадия" сохранила лидерство в чемпионате победой над "Нымме Калью"

Таллиннские футбольные гранды "Флора" и "Левадия" продолжают лидировать с равным количеством набранных очков после 11-го тура чемпионата Эстонии в Премиум-лиге. "Флора" в субботу со счетом 2:0 одолела в Нарве местный "Транс", а "Левадия" в одном из ключевых поединков второго круга на выезде была сильнее "Нымме Калью".

Матч в Нымме между местным "Калью" и таллиннской "Левадией" носил статус не только центрального в туре, но и одного из ключевых во втором круге и во всем чемпионате, сообщила "Актуальная камера".

Это была так называемая битва за шесть очков, т.к. в случае победы хозяев, они догоняли бы в турнирной таблице "Левадию", а в случае успеха зелено-белых, их отрыв от одного из конкурентов в борьбе за чемпионство возрастал с трех до шести очков.

Игра оправдала свой статус. Гости повели в счете на 21-й минуте, когда Святослав Яковлев в контратаке пробил мимо выбежавшего из ворот голкипера хозяев. Тот же Яковлев в середине второго тайма удвоил преимущество "Левадии". Но даже после второго пропущенного мяча клуб из Нымме не сдался. На 88-й минуте вышедший на замену Тармо Неэмело сократил отставание своей команды до минимума, а на последних секундах "Калью" не использовал отличный шанс уйти от поражения. Итоговый результат — 1:2.

"К ребятам претензий нет. За исключением ошибок, которые просто недопустимы для команды мастеров. А так, по большому счету, ребята сыграли достойно", - сказал главный тренер "Нымме Калью" Сергей Францев после окончания матча.

После этого поражения "Нымме Калью" сохранил за собой 3-е место в турнирной таблице Премиум-лиги, но от лидирующих "Левадии" и "Флоры" команда отстает уже на 6 очков. При этом клуб из Нымме, как и раньше, на 6 очков опережает идущий четвертым нарвский "Транс", который сегодня со счетом 0:2 уступил дома таллиннской "Флоре".