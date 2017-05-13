Ладынская: IRL пока не намерен выходить из состава правительства

По словам Виктории Ладынской, избранной в субботу заместителем председателя партии "Союза отечества и Res Publica" (IRL), у нового партийного руководства пока нет планов выйти из состава правительства Эстонии.

"На данный момент таких планов не было. Естественно, новый руководитель партии будет ставить какие-то вопросы, которые именно он желает обсудить со своими партнерами, но сегодня в своей речи о таких кардинальных шагах он не заявлял", - сказала Ладынская в студии "Актуальной камеры".

Отвечая на вопрос телеведущей о возможном развороте вправо по итогам внутрипартийных выборов, Ладынская пояснила, что IRL стоит на позициях разумного консерватизма и намерен оставаться на них и в будущем.

"От правого курса мы не отходили и в последние годы подчеркивали, что мы являемся сторонниками т. н. интеллектуального, интеллигентного, разумного, умеренного консерватизма. Сегодня в своей речи он (избранный главой IRL Хелир-Валдор Сеэдер - прим. ред.) подтвердил, что этого направления мы пока стараемся придерживаться, - сказала Ладынская. - В отличие от таких партий, как EKRE и ряд ультраконсервативных партий в Европе, разумный консерватизм несколько иной. Его сложнее пояснить, зато он стоит на более ответственных позициях — не просто кричать, что не надо нам сюда представителей других национальностей, а что конкретно нужно предлагать, и какие шаги ведут за собой привлечение сюда жителей из других стран".

Признав серьезные проблемы, с которыми сталкивается IRL в связи с падением своей популярности, Ладынская не дала четкого ответа на вопрос о том, на какую именно группу избирателей партия намерена ориентироваться, указав на необходимость более четко разъяснять позицию IRL.

"Эта картина сложно описывается, и наш рейтинг отчасти связан с тем, что политический ландшафт Эстонии достаточно разнообразен. Я в своей речи сегодня указала на три основных проблемы IRL, и одна из них — проблема риторики, как мы можем объяснить ту политику, которую мы проводим на уровне правительства", - сказала она.

Ладынская также подчеркнула, что партия не намерена забывать о проблемах русскоязычного населения. "Конечно, очень важно отмечать и русскоязычное население. Было приятно, что новый руководитель партии посвятил несколько строк русскоязычному населению, признав, что в течение долгих лет к ним относились как к "человеку на коридоре" — вроде и в комнату не пускают, но вроде и не прогоняют. Не стоит продолжать такую ситуацию, а внимательно относиться к трети жителей этой страны. Если мы говорим об интеграции, это должна быть весомая программа, которая была бы воспринята и со стороны русскоязычного населения, и со стороны эстонцев", - сказала она.

Выборы нового руководства IRL

На съезде партии "Союз отечества и Res Publica" (IRL), который прошел в субботу в Таллинне, новым лидером политической силы был избран Хелир-Валдор Сеэдер.

За избрание Сеэдера проголосовали 322 делегата съезда, а за его конкурентку Кайу Ива - 304.

Заместителями председателя партии были избраны Сийм Кийслер, Виктория Ладынская и Андрес Метсоя. Среди кандидатов в зампредседатели больше всего голосов получила Ладынская (262). За Кийслера проголосовали 222 делегата съезда, а за Метсоя - 138.

Выборы нового руководства проходили на фоне идеологического кризиса в партии, популярность которой по данным последнего опроса общественного мнения упала ниже 5%-ного барьера прохождения в Рийгикогу.

Предыдущий председатель IRL Маргус Цахкна отказался выдвигать свою кандидатуру в лидеры партии.