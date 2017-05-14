ВИДЕО: во время выступления Джамалы на сцену выбежал фанат и снял штаны ({{commentsTotal}})
На финале "Евровидения" в Киеве не обошлось без приключений - во время вступления Джамалы, принесшей победу Украине в прошлом году, к ней на сцену выбежал молодой человек из публики, закутанный в национальный флаг Австралии, и оголил свой зад.
Выступление Джамалы в этот момент было в самом начале.
Охранники отреагировали достаточно быстро и увели нарушителя порядка со сцены, а Джамала продолжила петь, как ни в чем не бывало.
Редактор: Екатерина Таклая