"Политрулет": тушение пожаров под песни групп "Нэнси" и "Депеш мод"

IRLовцы тушат пожар в прямом и переносном смыслах, депутаты горсобрания Калласте не помнят, кто у них мэр, министр Майлис Репс уже через пять дней после рождения дочери снова в строю, а "зеленые" берегут носки и бегают босиком - читайте мощнейший обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.

Нынешний выпуск "Политрулета" получился с музыкальным уклоном. Но это никак не связано с "Евровидением". У нас мелодии повеселее будут.

Песня недели: "Горько плакала Ива"

Не стоит в этой рубрике долго рассусоливать. Просто сообщим результаты выборов председателя партии "Союз Отечества и Res Publica" (IRL) на съезде, прошедшем 13 мая. Хелир-Валдор Сеэдер - 322, Кайа Ива - 304. По этому поводу все давно уже сказала украинская поп-группа "Нэнси".

Читайте также:

Ладынская: IRL пока не намерен выходить из состава правительства

Новым председателем IRL избран Хелир-Валдор Сеэдер

Пожар недели: Маргус Цахкна

Покинувшему пост председателя IRL министру обороны Эстонии Маргусу Цахкна в ночь на воскресенье пришлось пережить еще одно потрясение. Загорелся его дом в столичном районе Нымме. Возгорание заметили бдительные соседи.

Когда прибыли спасатели, горела наружная стена и воздушный тепловой насос, сообщил Rus.Postimees. Затем огонь перекинулся на крышу. Большое пламя удалось сразу же потушить, но, чтобы добраться до небольших очагов, спасателям пришлось снять крышу. В пожаре никто не пострадал. Цахкна на своей странице в соцсети Facebook поблагодарил соседей и спасателей.

В тени главных событий: Пилле Лилль не попала в правление IRL

После не самых удачных для IRL парламентских выборов 2015 года партию по разным причинам покинули немало видных деятелей. И в общем за этот период было только одно серьезное усиление. В январе 2017-го заявление о вступлении в партию подала оперная певица и музыкальный педагог Пилле Лилль, выразившая готовность принять участие в муниципальных выборах. Лилль пыталась попасть в правление партии. Конкурс был не самым большим. На 20 мест претендовали 25 кандидатов. Но на съезде в ее поддержку было отдано лишь 53 голоса. Довольно неожиданно, ведь, казалось, что партия, стремительно падающая во всех рейтингах, должна активно подпитываться свежей кровью. Последним в правление прошел человек, набравший 61 голос.

Негодование недели: возня вокруг 9 мая

(вырезано грязное ругательство), да сколько можно! Надоел всяческий предвыборный пи-ар на теме 9 мая. Причем, совсем недавно отмечалась 10-я годовщина "бронзовых ночей", и со всех сторон сыпались мнения, что такое больше не должно повториться. И вот спусти две недели "вновь начинается бой". Ничего пока не громят, но искры летят во все стороны. Так и полыхнуть может! Читать на эту тему ничего вам рекомендовать не буду, это и так все в топе читаемости. Какую оценку дает всей этой возне "Политрулет"? Всем двойки, как любит говорить футбольный эксперт Александр Бубнов.

Юбиляр недели: Дэйв Гаан

В Центристской партии запутались, как и что отмечать 9 мая. Что-то объединяющее предлагает центристам их печатный орган Kesknädal, вспомнивший про 55-летие вокалиста группы Depeche Mode Дэйва Гаана.

"Политрулет" неожиданно решил поддержать центристскую прессу и согласился с их выбором юбиляра недели. И в честь этого предлагаем вам послушать песню практически на стихи Владимира Маяковского про то, что такое не хорошо.

Неловкий момент недели: кто там у нас сейчас мэр?

Три депутата горсобрания Калласте - Яак Юпрус, Андрес-Андрей Хансман и Кристина Феклистова - решили выразить недоверие мэру Геннадию Кулькову. Депутаты недовольны действиями градоначальника по защите интересов Калласте в ходе административной реформы, а также тем, как используется местный судоремонтный стапель. Но "Политрулет" обратил внимание на эту историю совсем по другому поводу. В официальном заявлении трижды неправильно указана фамилия мэра - не Кульков, а Клочко. И затем синей ручкой были сделаны изменения. Клочко - фамилия не чужая для жителей Калласте. В середине нулевых Виктор Клочко действительно был мэром.

Читайте также:

Нового председателя горсобрания Калласте выбрать не удалось

Ми-ми-мишное фото недели: Майлис Репс

В воскресенье, 7 мая, у министра образования и науки Майлис Репс (Центристская партия) родился шестой ребенок. А уже через пять дней Репс с новорожденной дочерью Шарлоттой пришла на заседание кабинета министров. "Правительство Эстонии провело свое самое милое заседание за все времена", - прокомментировал премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

Фото: facebook.com/ratasjuri

Читайте также:

Майлис Репс пришла на заседание правительства вместе с новорожденной дочерью

Министр Репс родила шестого ребенка

И так далее:

Рубрика, в которой "Политрулет" обращает на важные новости, вышедшие в последнее время на портале rus.err.ee, к которым-то и добавить нечего. Просто читайте и получайте удовольствие!

Юхан Партс пригласил Кен-Марти Вахера на работу в Люксембург

Разочаровавшаяся в правительстве предприниматель Керсти Крахт пойдет на выборы в списке EKRE

Юри Мыйз выбирает между Партией реформ и EKRE

Пять партий не видят перспектив у идеи EKRE лишить неграждан права голоса на местных выборах

Председатель горсобрания Нарва-Йыэсуу Калле Кекки сохранил свое кресло

Бывшего худрука Горхолла Меэлиса Пая уволят и из центра "Сальме"

Европарламентарии Индрек Таранд и Тунне Келам пропустят муниципальные выборы

Бегун недели: Марко Каазик

На этой неделе много говорили о победителе Тартуского бегового марафона кенийце Ибрагиме Мукунге, пробежавшем 7 мая всю дистанцию (23 км) в носках. Курьезную ситуацию легкоатлет объяснил тем, что отдал кому-то свои кроссовки, а в день старта не сумел получить их назад. Но были герои и среди политиков.

И речь даже не о президенте Эстонии Керсти Кальюлайд, которая среди женщин она оказалась 167-й, а в общем зачете финишировала на 922-м месте. Время президента - 2 часа, 9 минут и 46 секунд. Все и так знают, что наш президент хорошо бегает, а вот член правления партии "Зеленые Эстонии" Марко Каазик дал достойный ответ Мукунге.

Каазик, работающий в Тартуском университете, вышел на короткую дистанцию (5км) не только без кроссовок, но и без носков. Результат Каазика - 29 минут и 12 секунд.

Читайте также:

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заняла на Тартуском марафоне 922-е место



Все выпуски "Политрулета" можно прочитать здесь.