В Эстонии в воскресенье отмечают День матери

В воскресенье, 14 мая, в Эстонии отмечают международный праздник День матери.

День матери — международный праздник в честь матерей. В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин, в отличие от Международного женского дня, когда поздравления принимают все представительницы прекрасного пола.

С 1992 года была определена точная дата, которую внесли в перечень государственных знаменательных дат и праздников — второе воскресенье мая. Сегодня по установившейся традиции будет выбрана эстонская мама года.

В воскресенье, 14 мая, в Эстонии вывешены государственные флаги. По случаю Дня матери эстонский флаг поднимут все государственные учреждения и местные самоуправления, общественно-правовые организации, эстонский флаг могут поднять и все другие лица.

Традиция празднования Дня матери родилась в Соединенных Штатах Америки, этим праздником выражается уважение к матери и подчеркивается роль матери в обществе. В Эстонию традиция празднования Дня матери пришла в 1922 году по инициативе секретаря Женского союза трезвости и писательницы Хельми Мяэло.