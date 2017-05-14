На приуроченном ко Дню матери концерте в Пыхья-Таллинне выступит Геттер Яани

В воскресенье, 14 мая, в "Котле культуры" пройдет организованный управой Пыхья-Таллинна бесплатный концерт, приуроченный ко Дню матери.

В программе концерта – выступление популярной эстонской певицы Геттер Яани, вместе с которой на сцену выйдут 70 юных певцов из детского хора Taisi laululapsed, передает пресс-служба управы.

До "Котла культуры" можно доехать на трамвае номер 2, или на автобусах номер 2 и 52. Остановка „Linnahall“ ("Горхолл").