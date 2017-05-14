В объективе "АК+": новый президент Франции, эстонский с младых ногтей и тот самый Дениска ({{commentsTotal}})
Очередной выпуск выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в эфир в воскресенье, 14 мая.
В программе:
Viva la France! Что означает выбор французов в пользу Эммануэля Макрона для Пятой республики и Европы в целом. Анализирует Наталья Демидова.
Эстонский с младых ногтей. О переходе системы дошкольного образования на эстонский язык в сюжете нашего ида-вируского корреспондента Алексея Федорова.
Тот самый Дениска. О любимом герое всех советских детей, а ныне писателе Денисе Драгунском смотрите в репортаже Владислава Лушина.
Смотрите уже в это воскресенье в 20:00 на ETV+.
Ведущая выпуска - Маргарита Мясникова.
Редактор: Сергей Михайлов