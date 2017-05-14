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Нового председателя горсобрания Калласте выбрать не удалось ({{commentsTotal}})

Порт Калласте.
Порт Калласте. Автор: Фото: Postimees/Scanpix
Эстония
Эстония

Депутаты городского собрания Калласте не смогли выбрать нового председателя законодательного органа.

Выборы нового председателя были назначены на пятницу, 12 мая. На пост претендовали Лидия Опикова и Яак Юпрус. Оба получили по 4 голоса, и в итоге избрать нового спикера городского парламента не удалось.

Эту информацию в воскресенье, 14 мая, корреспонденту портала rus.err.ee сообщила Лидия Опикова - нынешний зампред горсобрания Калласте.

По ее словам, новая попытка выбрать председателя будет сделана на следующей сессии, дата которой пока не назначена.

Прежний председатель горсобрания Калласте Федор Плешанков покинул свой пост, поскольку был признан виновным в коррупционном преступлении.

Редактор: Сергей Михайлов



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