В Ляэне-Вирумаа в результате столкновения автомобиля с поездом погиб мужчина

В Ляэне-Вируском уезде в субботу вечером в результате столкновения автомобиля с поездом погиб мужчина.

Пресс-секретарь департамента рассказал, что в 20:45 спасателей известили о тяжелом ДТП близ деревни Нымме волости Вяйке-Маарья, на нерегулируемом переезде, где в результате столкновения автомобиля "Тойота" и пассажирского поезда погиб 37-летний мужчина, передает BNS.

В момент аварии мужчина был в автомобиле один.

Столкновение произошло в месте пересечения грунтовой дороги с железнодорожным полотном. При движении со стороны деревни Нымме по направлению к переезду идет небольшой склон, однако переезд достаточно хорошо виден.

Как сказал оперативный дежурный Идаской префектуры Андрес Ягго, это крайне трагическое происшествие, о точных причинах которого пока говорить рано. Он призвал участников движения к внимательности, в том числе, и на дорогах с низкой интенсивностью движения.

Пассажирский поезд шел со стороны Тарту в направлении Таллинна и после столкновения смог остановиться только через сотню метров. Никто из ехавших в поезде людей в результате происшествия не пострадал.

Экспертиза установит, был ли водитель трезв в момент аварии. В связи с происшествием возбуждено уголовное расследование, руководит которым Вируская окружная прокуратура.