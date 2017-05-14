В Таллинне горел дом министра обороны Маргуса Цахкна

В воскресенье, 14 мая, ночью на улице Нурме в столичном районе Нымме произошел пожар в доме министра обороны Эстонии Маргуса Цахкна (IRL).

Как сообщает Postimees, когда на место прибыли спасатели, горела наружная стена и воздушный тепловой насос. По предварительным данным, загорелся именно прикрепленный к дому воздушный тепловой насос.

К прибытию спасателей огонь перекинулся уже и на крышу здания. Большое пламя удалось потушить, однако для того, чтобы добраться до небольших очагов, спасателям пришлось снимать крышу. В пожаре никто не пострадал.

"Сегодня счастливый день для всей нашей семьи. Ценность жизни близких начинаешь понимать, когда это перестает быть само собой разумеющимся. Наш дом сегодня горел. Благодаря соседям выбрались и все живы и здоровы. Благодарю команду спасателей. Хорошего Дня матери!" - прокомментировал сам Маргус Цахкна.