Президентский прием лучших выпускников учебных заведений состоится 4 июля

В этом году традиционный президентский прием в честь лучших выпускников учебных заведений состоится в Розовом саду Кадриоргского дворца 4 июля.

Такие сведения корреспондент rus.err.ee получил в Министерстве образования и науки, где сейчас идет подготовка к мероприятию.

К 12 июня ведомство должно получить списки с фамилиями лучших выпускников профессиональных училищ, государственных гимназий и общеобразовательных школ страны. К 19 июня данные о тех, кто получит диплом cum laude, должны представить высшие учебные заведения.

Помимо президента Керсти Кальлайд и ее супруга Георгия-Рене Максимовского в мероприятии также примет участие министр образования Майлис Репс.

С учениками профессиональных училищ, школ и гимназий президент встретится в 12 часов, а лучших выпускников вузов примет в 15:00.