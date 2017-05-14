Титул "Мать года" присвоен гинекологу Хели Веэбер ({{commentsTotal}})
Союз женщин Эстонии в воскресенье - в День матери - вручил в торжественной обстановке в Концертном зале театра "Эстония" титул "Мать года" гинекологу Ярвамааской больницы Хели Веэбер.
Награду Веэбер вручила глава Союза женщин Сийри Овийр.
Хели Веэбео - мать троих взрослых дочерей. Ее муж также врач - он работает анестезиологом.
Титул "Мать года" вручается гражданке Эстонии, известной и общественно активной женщине, в семье которой не менее двух детей и деятельность которой помогла повысить значимость семейных ценностей и профессионального труда.
Матерей на торжественной церемонии в театре "Эстония" поприветствовала президент страны Керсти Кальюлайд.
Редактор: Сергей Михайлов