Макрон вступил в должность президента Франции

Эммануэль Макрон в воскресенье, 14 мая, официально вступил в должность президента Франции, сменив на этом посту Франсуа Олланда.

Как передает Би-би-си, инаугурация нового президента Франции Эммануэля Макрона прошла в Елисейском дворце в Париже.

Она включает в себя передачу новому главе государства атрибутики, символизирующей власть, передачу государственных тайн, принятие присяги и речь виновника торжества уже в роли президента.

По традиции, президент Франции является Великим магистром Ордена почетного легиона, в связи с чем Эммануэлю Макрону на время его полномочий вручен Орден почетного легиона, принадлежавший еще Наполеону I.

"Франция находится на пороге великого возрождения. Мы живём во времена, которые определят судьбу Франции на десятилетия вперёд. Именно нам предстоит определять мир, в котором будут жить следующие поколения", - сказал собравшимся во дворце новый президент. Среди гостей на церемонии присутствовала и новая первая леди Франции Бриджит Макрон.

Макрон также является убежденным сторонником усиления и реформирования Евросоюза: "ЕС должен стать более демократичным, он и есть гарантия нашего суверенитета".

7 мая во Франции прошел второй тур президентских выборов. Макрон, кандидат от движения «Вперед!», получил 66,1 процента голосов, а его соперница, представитель «Национального фронта» Марин Ле Пен — 33,9 процента. Еще три миллиона французов в знак протеста проголосовали пустыми бюллетенями, а один миллион их испортили, напоминает Lenta.ru.