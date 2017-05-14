Анетт Контавейт вышла в основную сетку турнира в Риме

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт сумела пробиться в основную сетку турнира серии WTA в Риме с призовым фондом свыше 2,7 млн долларов США.

В воскресенье, 14 мая, в финале квалификации теннисного турнира занимающая 66-е место в мировом рейтинге Контавейт одержала волевую победу над 98-й ракеткой мира, представительницей Колумбии Марианой Дуке-Мариньо - 3:6, 6:2, 7:5.

Поединок продлился 2 часа и 3 минуты. Эстонка реализовала 8 из 11 брейк-пойнтов, один раз подала навылет и совершила четыре двойные ошибки.

Ее соперница не сделала ни одного эйса и допустила восемь двойных ошибок.

Неделей ранее Дуке-Мариньо обыграла Контавейт в финале квалификации на турнире в Мадриде - 6:3, 6:3.