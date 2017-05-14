Миксер: Россия заинтересована в укреплении своих позиций в Средиземноморье

Основной мотив участия России в решении сирийского конфликта состоит в том, чтобы укрепить свой стратегический плацдарм на побережье Средиземноморья, считает министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер.

Как передает Балтийская служба новостей, об этом он сказал, выступая в воскресенье в Таллинне на международной конференции имени Леннарта Мери.

"Ситуация на Ближнем Востоке серьезно влияет на Европу. Внешние силы играют свою роль в решении проблем этого региона, однако их компетенция ограничивается в первую очередь поддержанием стабильности и оказанием помощи в развитии" - сказал Миксер, принявший участие в панельной дискуссии по тематике Ближнего Востока.

У тех, кто пытается решить проблемы Ближнего Востока извне, сначала надо спросить, заинтересованы ли они в решении конфликтов в этом регионе, или в чем-либо ином, отметил Свен Миксер.

"По моей оценке, основной мотив участия России в решении сирийского конфликта состоит в том, чтобы укрепить свой стратегический плацдарм на побережье Средиземноморья", - добавил Миксер.

"Если анализировать мотивацию Ирана, то его планы, без сомнения, не пересекаются с большинством населения Сирии", - добавил эстонский дипломат.

Миксер также призвал не мерить одним аршином все конфликты на Ближнем Востоке.

"Общий знаменатель конфликта между Израилем и Палестиной и Ливийского конфликта найти трудно", - привел он пример.

По словам министра иностранных дел, нельзя во всех бедах региона винить деятельность западных стран.

"Основной причиной конфликтов на Ближнем Востоке и критического социально-экономического положения является полный провал местных правительств в большинстве стран региона", - сказал Свен Миксер.

Миксер отметил, что и Запад, решая региональные проблемы, должен быть в своих поисках изобретательнее, чтобы вносить свой позитивный вклад, но не должен навязывать свои решения.

"Навязывание этому региону соглашений, заключенных крупными внерегиональными силами вряд ли применимо и долговечно. Мы должны действовать сразу на всех направлениях и учитывать интересы всех общин", - отметил Миксер.

"Немало было сказано и том, что границы на Ближнем Востоке проведены искусственно. В то же время, попытки привести нынешние линии границ в соответствие с действительным положением вещей приведут к еще большим проблемам и хаосу", - предупредил министр иностранных дел.