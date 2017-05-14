rus.err.ee

Президент Кальюлайд призвала общество по достоинству оценить материнство ({{commentsTotal}})

Президент Керсти Кальюлайд считает, что счастье каждой матери и ребенка особенное.
Президент Керсти Кальюлайд считает, что счастье каждой матери и ребенка особенное. Автор: ERR
Эстония
Эстония

Общество должно по достоинству оценить материнство, призвала в своем выступлении в воскресенье по случаю Дня матери президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

"Каждая мать хочет, чтобы ее материнский труд был замечен, - сказала Кальюлайд в своем выступлении на праздничном мероприятии в концертном зале "Эстония". - Матери ждут этого от отцов и от детей. Ждут, что материнский труд не будет принят как нечто само собой разумеющееся. Ждут они того же и от всего общества. От работодателей, от руководителей государства, а также от писателей и художников, тех, кто творит на родном языке".

"Труд матери по воспитанию детей — это не то, на что у общества есть естественное право, что общество могло бы просто потребовать от женщин. Стать матерью — это вопрос выбора. В том числе, выбора — как стать матерью и как ею быть, - продолжила Кальюлайд. - Счастье каждой матери и ребенка особенное. В той же мере важное и в той же мере особенное, к сожалению, и горе. Печаль каждого ребенка. Тревога каждой матери. Общество может проявить заботу, если разделит эти печали и горести. Разделенная печаль - наполовину меньше, разделенная радость — наполовину больше. Общество, которое умеет заботиться и замечать, потому и стабильно, что каждую печаль сокращает наполовину и каждую радость — увеличивает".

"В обществе, где способны заботиться и понимать, дети — на самом важном месте, поскольку так считают матери всех детей, - отметила Кальюлайд. - Выросшие в любви и ласке дети, повзрослев, сами щедро делятся вниманием к детям, пожилым, попавшим в беду людям. Заботиться о своих детях значит заботиться об Эстонии. Беречь наших матерей значит беречь Эстонию".

Редактор: Сергей Михайлов

Источник: BNS



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Президент Керсти Кальюлайд считает, что счастье каждой матери и ребенка особенное.Президент Керсти Кальюлайд считает, что счастье каждой матери и ребенка особенное.
Президент Кальюлайд призвала общество по достоинству оценить материнство
Матерью года-2017 стала Хели Веэбер.Матерью года-2017 стала Хели Веэбер.
Титул "Мать года" присвоен гинекологу Хели Веэбер
По случаю праздника матерям по традиции дарят цветы и другие подарки.По случаю праздника матерям по традиции дарят цветы и другие подарки.
В Эстонии в воскресенье отмечают День матери
Иллюстративный снимок.Иллюстративный снимок.
В Ляэне-Вирумаа в результате столкновения автомобиля с поездом погиб мужчина
Эммануэль Маркон (39) - стал самым молодым президентом Франции. На фото слева - новая первая леди Франции Бриджит Макрон.Эммануэль Маркон (39) - стал самым молодым президентом Франции. На фото слева - новая первая леди Франции Бриджит Макрон.
Макрон вступил в должность президента Франции
"Политрулет" (7-14 мая)."Политрулет" (7-14 мая).
"Политрулет": тушение пожаров под песни групп "Нэнси" и "Депеш мод"

IRLовцы тушат пожар в прямом и переносном смыслах, депутаты горсобрания Калласте не помнят, кто у них мэр, министр Майлис Репс уже через пять дней после рождения дочери снова в строю, а "зеленые" берегут носки и бегают босиком - читайте мощнейший обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.

Дым шел со стороны России.Дым шел со стороны России.
В субботу вечером Нарву окутал российский дым
По словам Цахкна, дом был застрахован.По словам Цахкна, дом был застрахован.
В Таллинне горел дом министра обороны Маргуса Цахкна
Португалия. Сальвадор Собрал – "Amar Pelos Dois"Португалия. Сальвадор Собрал – "Amar Pelos Dois"
"Евровидение 2017" выиграла Португалия
Обновлено: 02:26 
Мнение / Интервью
Яна Тоом и Оудекки Лооне.Яна Тоом и Оудекки Лооне.
Тоом, Иванова и Лооне - Ратасу: Центристская партия не принадлежит тебе

Европарламентарий Яна Тоом, а также депутаты Рийгикогу Ольга Иванова и Оудекки Лооне обратились к премьер-министру Эстонии и председателю Центристской партии Юри Ратасу с призывом перестать ограничивать свободу слова.

Яанус КарилайдЯанус Карилайд
Карилайд: деятельность Тоом и компании может аукнуться при составлении избирательных списков
Ратас: Центристская партия принадлежит не Юри, не Кадри и не Яне, а избирателям
Раймонд Кальюлайд.Раймонд Кальюлайд.
Раймонд Кальюлайд: не понимаю, почему Тоом и Иванова идут против линии партии
Евровидение
На сцену выбежал фанат.На сцену выбежал фанат.
ВИДЕО: во время выступления Джамалы на сцену выбежал фанат и снял штаны
Финал "Евровидения 2017" в Киеве.Финал "Евровидения 2017" в Киеве.
ФОТО: Впечатляющий финал 62-го конкурса "Евровидение"
Лаура и Койт Тооме на красной дорожке в Киеве.Лаура и Койт Тооме на красной дорожке в Киеве.
ETV+ побывал в Киеве накануне "Евровидения"
ИДА-ВИРУМАА
Нарвский замок.Нарвский замок.
"Ночь музеев" в Нарве все-таки состоится
Иллюстративная фотофграфияИллюстративная фотофграфия
"Инсайт": государство не оплачивает счета за подаренные ему в Кохтла-Ярве квартиры
Людмила КорчагинаЛюдмила Корчагина
Нарвитянка Людмила Корчагина выиграла этап Кубка мира по пулевой стрельбе
В этом году автогонок на улицах Нарвы не будет.В этом году автогонок на улицах Нарвы не будет.
Запланированные на субботу автогонки в Нарве и Вайвара отменены
Российская таможня не пустила в Эстонию крупную партию контрабандных сигарет.Российская таможня не пустила в Эстонию крупную партию контрабандных сигарет.
На границе в Ивангороде предотвратили ввоз в Эстонию крупной партии контрабандных сигарет
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Фрегат ВМС Нидерландов Evertsen.Фрегат ВМС Нидерландов Evertsen.
В Таллинн прибыли шесть кораблей НАТО
Обновлено: 19:33 
Пьяных водителей будут сажать в тюрьму.Пьяных водителей будут сажать в тюрьму.
Правовая комиссия Рийгикогу: пьяных водителей нужно сажать в тюрьму
Улицу Суворова в Нарве восстановят.Улицу Суворова в Нарве восстановят.
Нарва выделит 300 000 евро на восстановление ликвидированной улицы Суворова
ЗА РУБЕЖОМ
На митинг собрались представители разных округов Москвы.На митинг собрались представители разных округов Москвы.
Тысячи жителей Москвы вышли на митинг против программы сноса пятиэтажек
Саули Ниинистё.Саули Ниинистё.
Ниинистё: стабильную Европу без разделительных линий построить не получилось
Учения
Главком США в Европе призвал к максимальной прозрачности учений "Запад-2017"
Свадьба в Чечне. Иллюстративная фотография.
В Чечне заявили, что информация о притеснениях геев не нашла подтверждения
Одновременной хакерской атаке подверглись компьютеры в 74 странах
Обновлено: 13.05
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.
Глава британского МИД: ЕС будет грязно играть на переговорах о брексите
ЭСТОНИЯ
Свен Миксер.Свен Миксер.
Миксер: Россия заинтересована в укреплении своих позиций в Средиземноморье

Основной мотив участия России в решении сирийского конфликта состоит в том, чтобы укрепить свой стратегический плацдарм на побережье Средиземноморья, считает министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд.Президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
Президентский прием лучших выпускников учебных заведений состоится 4 июля
Порт Калласте.Порт Калласте.
Нового председателя горсобрания Калласте выбрать не удалось
Ярмарка Ярмарка
Маардуская ярмарка "Весенняя карусель" привлекла рекордное число участников
Хелир-Валдор Сеэдер.Хелир-Валдор Сеэдер.
Новым председателем IRL избран Хелир-Валдор Сеэдер, зампредседателя избрана Виктория Ладынская
Обновлено: 13.05
Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер и заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер.Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер и заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер.
Эстония поддерживает присоединение НАТО к антиигиловской коалиции
Саули Ниинистё и Керсти Кальюлайд.Саули Ниинистё и Керсти Кальюлайд.
Кальюлайд обсудила с Ниинистё европейскую безопасность
ЭКОНОМИКА
Митинг против целлюлозного завода в Тарту.Митинг против целлюлозного завода в Тарту.
В Тарту прошел митинг против планируемого целлюлозного завода
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Эстонии на уровне А+
12.05
Торгово-промышленная палата выразила недовольство увеличением налогового бремени
12.05
SEB: Эстония не догонит Северные страны по уровню жизни
12.05
Легкие травмы на производствах Эстонии фиксироваться не будут
12.05
Эстония хочет обжаловать сахарный штраф ЕС
11.05
Финские СМИ: часть акций Таллиннского порта может быть выкуплена портом Хельсинки
СПОРТ
Анетт Контавейт одержала трудную победу.Анетт Контавейт одержала трудную победу.
Анетт Контавейт вышла в основную сетку турнира в Риме
Денис Карпак.Денис Карпак.
Денис Карпак занял на чемпионате Европы 12-е место
"Левадия" сохранила лидерство в чемпионате победой над "Нымме Калью"
Денис Карпак.
Четыре эстонских яхтсмена находятся в первой дюжине мирового рейтинга
ВИДЕО ГОЛОВ: "Левадия" обыграла "Нымме Калью" и стала единоличным лидером чемпионата Эстонии
Баскетболисты "Калева/Крамо" начали финальную серию чемпионата Эстонии с уверенной победы
Гандболисты Гандболисты
Гандболисты "Сервити" выиграли первый матч финальной серии
Обновлено: 11.05
Эстонский паралимпийский фехтовальщик Валентин Красиков.Эстонский паралимпийский фехтовальщик Валентин Красиков.
Молодой паралимпийский фехтовальщик из Нарвы выиграл бронзовую медаль этапа Кубка мира
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
"Инфонет" выиграл у "Нарва Юнайтед" и в финале Кубка Эстонии встретится с тартуской "Таммекой"
КУЛЬТУРА
В Египте обнаружена гробница фараонов с десятками мумий
Фотовыставка Фотовыставка
В Таллиннском русском музее открылась фотовыставка "Многоликая Россия"
Эстонский национальный музей в Тарту.Эстонский национальный музей в Тарту.
Посещаемость музеев в Эстонии выросла за год на 6%
Кристина РокашевичКристина Рокашевич
Кристина Рокашевич и Кристиан Васкес вместе с ERSO исполнят Чайковского, Бартока и Шостаковича
РАЗНОЕ
Центр содержания нелегалов в Харку.Центр содержания нелегалов в Харку.
Решение по делу о поджоге в центре для нелегальных мигрантов суд вынесет в июне
Геттер Яани порадует жителей Пыхья-Таллинна и других гостей праздника.Геттер Яани порадует жителей Пыхья-Таллинна и других гостей праздника.
На приуроченном ко Дню матери концерте в Пыхья-Таллинне выступит Геттер Яани
Фотография с места ДТП.Фотография с места ДТП.
23 человека погибли при крушении туристического автобуса в Турции
Обновлено: 13.05
Чучело.Чучело.
Таксидермист Янно Ланг в год изготовляет около сотни чучел
Саженцы перевозят вертолетом.Саженцы перевозят вертолетом.
RMK для перевозки саженцев активно использует вертолеты
АНОНС "АК+"
Смотрите на ETV+
Последние новости
15:58
Президент Кальюлайд призвала общество по достоинству оценить материнство
14:59
Тысячи жителей Москвы вышли на митинг против программы сноса пятиэтажек
14:56
Миксер: Россия заинтересована в укреплении своих позиций в Средиземноморье
14:26
Анетт Контавейт вышла в основную сетку турнира в Риме
13:56
Решение по делу о поджоге в центре для нелегальных мигрантов суд вынесет в июне
13:38
Макрон вступил в должность президента Франции
13:06
Титул "Мать года" присвоен гинекологу Хели Веэбер
12:54
Президентский прием лучших выпускников учебных заведений состоится 4 июля
12:41
Денис Карпак занял на чемпионате Европы 12-е место
11:56
В Таллинне горел дом министра обороны Маргуса Цахкна
11:35
"Политрулет": тушение пожаров под песни групп "Нэнси" и "Депеш мод"
11:21
В Ляэне-Вирумаа в результате столкновения автомобиля с поездом погиб мужчина
11:06
Нового председателя горсобрания Калласте выбрать не удалось
10:45
В субботу вечером Нарву окутал российский дым
Полезно знать
Топ читаемости
02:26
"Евровидение 2017" выиграла Португалия Обновлено
04.03
На "Евровидение 2017" от Эстонии поедут Лаура и Койт Тооме Обновлено
02:43
ВИДЕО: во время выступления Джамалы на сцену выбежал фанат и снял штаны
12.05
Эстония не прошла в финал "Евровидения" Обновлено
13.05
23 человека погибли при крушении туристического автобуса в Турции Обновлено
13.05
Маардуская ярмарка "Весенняя карусель" привлекла рекордное число участников
13.05
Новым председателем IRL избран Хелир-Валдор Сеэдер, зампредседателя избрана Виктория Ладынская Обновлено
13.05
Актуальная камера 13.05.2017 (20:00)
10:45
В субботу вечером Нарву окутал российский дым
12.05
Карилайд: деятельность Тоом и компании может аукнуться при составлении избирательных списков
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 13.05.2017 (20:00)

ПОГОДА
Весна. Иллюстративное фото.
В воскресенье воздух местами прогреется до +18
Эстония
Исследование: более четверти беременных женщин в Эстонии имеют лишний вес
Чучело.
Таксидермист Янно Ланг в год изготовляет около сотни чучел
Пограничный рентген.
На пограничные пункты Эстонии поступят пять новых рентгенов
Пограничники утонули под Хаапсалу потому, что на скорости выпустили из рук штурвал катера
Обновлено: 12.05
Константин Эггерт.
Журналист Эггерт о безопасности в мире: есть надежды, что разум возобладает
Иллюстративная фотография
"Инсайт": в инватранспорте нет сопровождающих – только водитель и 13 особых пассажиров
За рубежом
Снос хрущевок в Москве.
В объективе "АК": масштабная программа по сносу старых хрущевок в Москве
Кремль.
"АК": результаты выборов во Франции вызвали разочарование в России
Митинг оппозиции.
В Москве в память о "болотном деле" прошел митинг оппозиции
Тимо Сойни (слева) и Сергей Лавров.
Сойни заявил Лаврову о невозможности развития отношений с ЕС до выполнения минских соглашений
Обновлено: 04.05
Встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи.
Путин: отношения России и Турции вернулись к норме
Столкновения демонстрантов с полицией в Париже 1 мая.
Первомайские демонстрации в Париже переросли в столкновения с полицией, есть пострадавшие
Обновлено: 01.05