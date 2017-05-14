Власти Пыхья-Таллинна просят Осиновского не открывать пункт обмена шприцев на улице Ситси

Соответствующее обращение на имя министра было передано в конце текущей недели.

По словам Кальюлайда, решение государства открыть пункт обмена шприцев в жилом доме на улице Ситси неприемлемо для местной общины.

"Тысячи людей воспринимают это как неуважение со стороны государства", - написал Кальюлайд Евгению Осиновскому.

Старейшина выразил надежду на то, что министр лично вмешается в ситуацию.

"Приступить к оказанию услуги по обмену шприцев в жилом доме №28 на улице Ситси стало бы очень плохим решение. Я очень надеюсь на то, что вы сможете его предотвратить", - отметил Кальюлайд.

В своем письме старейшина также сказал, что власти Пыхья-Таллинна понимают важность наличия в районе услуги обмена шприцев, но оказывать ее следует не в жилом доме, а в более подходящем для этого месте.

Ранее портал rus.err.ee писал о том, что в Пыхья-Таллинне продолжается рост недовольных настроений из-за планов Института развития здоровья открыть в жилом доме по адресу Ситси, 28 пункт обмена шприцев.

Помимо рядовых жильцов свое недовольство планами института выразили как руководство Молодежного дома Копли, так и компании Tolaram Grupp , которая намерена построить на улице Ситси новые жилые дома на 300 квартир.

Не одобряют открытие пункта обмена шприцев в доме на улице Ситси и в районной управе Пыхья-Таллинна.

Институт развития здоровья считает размещение центра именно здесь - самым лучшим вариантом, а протесты жильцов всего лишь заблуждениями, с которыми надо бороться.

В случае открытия пункта обмена шприцев в доме на улице Ситси в Пыхья-Таллинне вопросу безопасности местных жителей будет уделено самое серьезное внимание, сообщила вице-канцлер Министерства социальных дел Марис Йессе.

По ее словам, чувство безопасности населения района, где создается пункт обмена шприцев, ни в коем случае не должно страдать. Для того, чтобы жители чувствовали себя спокойно, планируется установить камеру наблюдения, нанять охранную фирму и укрепить сотрудничество с полицией.

Вместе с тем полностью исключить соседство пунктов обмена шприцев с детскими учреждениями в жилых районах все же нельзя, признала Йессе.

"И Министерство социальных дел, и Институт развития здоровья понимают проблемы, связанные с созданием центра по обмену шприцев и делают все, чтобы их смягчить. Также мы работаем над тем, чтобы употребление наркотиков замедлилось и услуг такого типа в будущем стало бы у нас как можно меньше", - добавила Марис Йессе.

Закрытие пункта обмена шприцев в Пыхья-Таллинне

Неопределенность с пунктом обмена шприцев сохраняется уже почти год. В апреле 2016 года старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд по рекомендации административного совета принял решение закрыть пункт обмен шприцев на ул. Эрика, которым управляла некоммерческая организация AIDSi Tugikeskus. Пункт работал на этом месте 18 лет. Кальюлайд пообещал найти новое место для пункта в течение 100 дней, т.е. к 15 июля.

В итоге районная управа остановилась на помещении по адресу Палдиское шоссе, 36а, но административный суд запретил заключать договор на его аренду. Из-за проволочек пункт обмена шприцев временно разместили в помещениях районной управы.

Впоследствии окружной суд отменил постановление административного суда, но в октябре Институт развития здоровья отказался финансировать пункт на Палдиском шоссе, так как он находится в удалении от мест концентрации наркоманов в Пыхья-Таллинне.

Позднее институт заявил о намерении открыть пункт в жилом доме на улице Ситси, против чего выступили местные жители и районная управа.