"АК+": после избрания Макрона президентом Франции угроза выхода страны из ЕС уже не серьезна

Новым президентом Франции 14 мая официально стал 39-летний Эммануэль Макрон, политический новичок, на которого возлагают большие надежды. Удастся ли Франции справиться с ростом праворадикальных настроений и можно ли списать со счетов угрозу выхода Франции из Евросоюза? Ответы на эти вопросы искала "АК+".

Кто он, новый лидер Франции? Эммануэль Макрон - самый молодой президент в истории Франции, самовыдвиженец, чья партия была создана меньше года назад. Кто-то сравнивает его с молодым Наполеоном, другие возлагают на него роль спасителя Европы от распада и правых радикалов. Одно можно сказать наверняка, нас ожидает новая страница в истории пятой республики, и так как прежде во Франции уже не будет никогда, рассказывает в своем сюжете для "АК+" журналист Наталия Демидова.

"Уже сейчас очевидно, что ситуация во Франции сложилась беспрецедентная, во французской политике. В первую очередь потому, что две основные политические партии, которые с 1958 года попеременно управляли Францией, социалисты и республиканцы, ни один из их представителей не прошел во второй тур президентских выборов, и победителем стал аутсайдер", - сказал политолог, редактор портала новостей вещания rus.err.ee Андрей Крашевский.

В Эстонии проживает около пятисот французов, многие из них и вдали от родины следят и активно принимают участие в политической жизни Франции. Однако политические предпочтения местных французов несколько отличаются от тех, кто живёт на родине. В Эстонии 80% граждан Франции поддержали центриста Эммануэля Макрона, и только 20% голосов досталось лидеру ультраправых Ле Пен - приводит "АК+" данные, с которыми ранее своих читателей знакомил и rus.err.ee.

В отличие от своего экс- конкурента Марин ле Пен потомственный политик и активно участвует в политической жизни Франции без малого 20 лет. Те 34% поддержки т.е около 11 миллионов голосов, что получила ле Пен, тревожный сигнал для европейского общества, ведь это не только недовольство французов социалистическим правительством Олланда, это недовольство Евросоюзом в целом, его миграционной и экономической политикой, отмечает автор сюжета Наталия Демидова.

"Проблема, конечно, не в Марин Ле Пен, а в том, почему именно люди за неё голосуют, и эти причины никуда не денутся с избранием Макрона, и, если ничего не будет меняться, то та тенденция к ухудшению и к росту негативного отношения к ЕС будет сохранятся. И в таком случае угроза популизма никуда не уйдет", - предупреждает Андрей Крашевский.

Пока что угроза "Фрексита" т.е выхода Франции из ЕС, не настолько серьезна. Если Макрону удастся выполнить обещания, данные избирателям и поспособствовать проведению глубоких реформ в Евросоюзе, то вряд ли французы решатся покинуть сообщество, ведь в отличие от выходящей из ЕС Британии, Франция присоединилась в еврозоне, возврат к национальной валюте франку может сильно ударить по экономике, считает Демидова.

Во время предвыборной гонки Эммануэль Макрон был единственным, кто не разыгрывал "русскую карту" и выступал скорее за сближение с Западом и более глубокую евроинтеграцию, что не может не радовать Эстонию. Так что вероятнее всего каких-либо кардинальных изменений во внешней политике Франции и в политике безопасности не ожидается, что, конечно же, на руку Эстонским политикам и дипломатам.

"С Макроном, победившем на выборах президента, отношения Эстонии и Франции станут только лучше. Сильный Европейский союз в интересах Эстонии. Макрон об этом говорил, это было частью его предвыборной программы, что ЕС должен становиться сильнее, у него на этот счет были конкретные предложения. Я считаю, что в рамках ЕС отношения между нашими странами будут только улучшаться", - сказал главный редактор журнала "Дипломатия" Эркки Баховски.

Отношения Франции и Эстонии всегда были относительно безоблачными и дружественными. Небольшую трещину внесла война в Ираке, когда Эстония, в отличие от других крупных европейских государств, полностью поддержала США. Но дипломатам с обеих сторон удалось быстро сгладить неровности.

"Эстония провела очень искусную политику. Послав наших военных в Мали, вместе с французскими войсками, что чрезвычайно важно. И сейчас мы видим, что между Эстонией и Францией нет никаких разногласий", - отметил Баховски.

В деньги инаугурации Макрона, 14 мая, Французскому институту в Эстонии исполняется 25 лет. Все эти годы институт помогает распространять французский дух в Эстонии, популяризирует французский язык и культуру. Однако, культурные связи между государствами возникли гораздо раньше, чем четверть века назад.

"Можно сказать, что тесные отношения между двумя нашими странами начались в начале 20 века, когда Париж был центром для художников, и многие эстонские живописцы ехали в Париж, чтобы побыть в этой атмосфере и получить вдохновение", - говорит директор Французского института Анн Шунэ-Камбас.

Несмотря на тысячи километров, которые нас разделяют, на разный темперамент и гастрономические предпочтения Эстония и Франция всегда были едины в глобальных европейских вопросах. Победа Макрона означает, что в ближайшем будущем вектор добрососедских отношений не изменится, заключает Наталия Демидова.