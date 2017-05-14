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Две аварии на шоссе Таллинн-Тарту привели к затору в районе Сымеру ({{commentsTotal}})

Полиция зафиксировала ДТП в воскресенье днем.
Полиция зафиксировала ДТП в воскресенье днем. Автор: Фото: Postimees/Scanpix
Эстония
Эстония

На шоссе Таллинн-Тарту в воскресенье днем произошли две автомобильные аварии, которые привели к возникновению длинного затора близ Сымеру.

По словам водителя грузовика, оказавшегося на месте происшествия, две аварии, произошедшие недалеко друг от друга, привели к образованию гигантской пробки на дороге, передает BNS.

Первое ДТП произошло около 13 часов на 47 километре шоссе Таллинн-Тарту, где автомобиль Chrysler Grand Voyager врезался сзади в машину Ford Focus. 

"В первом автомобиле был ребенок, медики осмотрели его и убедились, что в госпитализации он не нуждается, - сообщила пресс-секретарь департамента полиции и погранохраны Оля Кивистик. - Во втором автомобиле травмы получил взрослый человек".

Вторая авария произошла на том же шоссе, на 49 километре около 15 часов, где в цепную аварию попали сразу пять автомобилей. По словам Кивистик, в этой аварии пострадал один человек.

В аварию попали машины Volkswagen Passat, Audi Q5, Volkswagen Golf, Jeep Commander и Subaru Impreza. При этом Volkswagen Passat от удара вылетел с дороги в поле, но удержался на колесах.

Редактор: Сергей Михайлов



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