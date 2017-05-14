Национальной библиотеке угрожали взрывом ({{commentsTotal}})
В воскресенье, 14 мая, поступила угроза взрыва расположенной в центре Таллинна Эстонской национальной библиотеке. Прибывшие на место саперы ничего опасного не обнаружили.
Как сказала корреспонденту портала пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Оля Кивистик, звонок с угрозой взрыва был сделан в 16:30.
На вызов отправились полицейские и саперы.
"Ничего подозрительного они не обнаружили, причин эвакуировать людей из библиотеки не было", - уточнила она.
Личность человека, угрожавшего взрывом, на данный момент не установлена.
Редактор: Сергей Михайлов