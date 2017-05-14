"Ливерпуль" разгромил "Вест Хэм", Клаван остался в запасе

В матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль" на выезде добился крупной победой над лондонским "Вест Хэмом". Капитан сборной Эстонии Рагнар Клаван наблюдал за успехом партнеров со скамейки запасных.

Поединок состоялся в воскресенье, 14 мая, и завершился со счетом 4:0 в пользу гостей.

У победителей дублем отметился Филиппе Коутинью, по одному мячу на счету Дэниэля Старриджа и Дивока Ориги.

Эстонский защитник "Ливерпуля" Рагнар Клаван не попал в основной состав и весь матч провел на скамейке запасных.

Благодаря победе подопечные Юргена Клоппа вернулись на третье место в таблице, обойдя "Манчестер Сити". У "Ливерпуля" стало 73 очка, у "Манчестер Сити" на один балл меньше и игра в запасе.